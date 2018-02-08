"Мы будем следить за развитием событий": история в телевизоре
История творится на улицах, но народ узнает о ней по телевизору, во всяком случае с тех пор, как "голубой экран" стал главным СМИ мира. Из выпусков новостей мы узнаем о жизни нашей большей страны, о том что происходит в мире. Когда эфир внезапно прерывается экстренным выпуском, сердце невольно сжимается, в ожидании трагедии. В 90-х и начале 2000-х экстренные выпуски выходили особенно часто, а телевидение тогда сильно отличалось от современного. Посмотрим, как мы видели некоторые события нашей истории, когда они еще не были историей.
Конец СССР
21 декабря 1991 года, Владислав Флярковский, который зрителям современного ТВ известен по новостным выпускам телеканала "Культура", а тогда был ведущим программы "Вести", начинает выпуск со слов: "СССР больше нет". В этот день лидеры России и бывших советских республик в Алма-Ате подписали декларацию о целях и принципах СНГ. В выпуске также говорят о том, что ни Ельцина, ни Горбачева граждане не хотят видеть лидерами страны, показывают пустые полки магазинов, самолеты с гуманитарной помощью для России из США. "Ждем, когда парадоксов убудет, а здравого смысла прибудет", - заканчивает передачу Флярковский.
А вот последний день СССР. 25 декабря в 19:00 Горбачев выступает в прямом эфире, а в 19:38 с кремлевского флагштока спускают красный флаг СССР и поднимают российский триколор.
Осада "Останкино"
1993 год, конституционный кризис - против политики Ельцина взбунтовался Верховный совет во главе с Хасбулатовым и Руцким. На улицах Москвы происходят вооруженные столкновения, танки стреляют в Белый дом., но по телевидению стараются не показывать ад, творящийся в столице. 3 октября противники Ельцина захватывают мэрию во главе с генералом Макашевым и пытаются захватить Останкино. Телевизионщики спешно эвакуируются и диктор Лев Викторов, прерывая телевизионное молчание о событиях "черного октября" сообщает о прекращении трансляции и вооруженном захвате.
Первая чеченская война
1994 год, начало войны в Чечне. В программе "Время" политики рассуждают о конституции и законе, а тем временем из Чечни приходят новости о "кровавых разборках". С телеэкранов вещает хорошо знакомый зрителям 90-х Игорь Выхухолев, дают свои комментарии Черномырдин, Зюганов, Ельцин. Александр Солженицын рассказывает свою версию решения конфликта Любимову. Ельцин обращается с просьбой к "незаконные вооруженные формирования" сдать оружие и обещает не допустить "депортацию чеченских народов". В конце видеозаписи новостные выпуске о чудовищном теракте в Будённовске и кадры с Басаевым.
Убийство генерального директора ОРТ Владислава Листьева
Убийство главного российского телеведущего 1 марта 1995 года потрясло всю страну. 2 марта все телевизоры по всем каналам показывал черный экран с фотографией Листьева и надписью "Владислав Листьев убит".
Траурная заставка прерывалась лишь выпусками новостей, все развлекательные передачи были отменены. Это единственный случай в истории российского телевидения, когда из-за трагического события полностью отменен эфир на всех каналов. Вечером состоялся показ программы "Час пик", в которой вспоминали Листьева. Кстати, именно со съемок очередного выпуска этой программы, где гостем был врач Андрей Врублевский, шел домой Владислав Листьев в тот роковой мартовский вечер.
1996 год, ночной выпуск новостей на НТВ с Евгением Киселевым после самых интересных демократических выборов в истории РФ. Голоса к тому времени успели посчитать только на Дальнем Востоке, но уже понятно, что Ельцин побеждает во втором туре Зюганова и идет на второй срок.
Дефолт
14 августа Ельцин сообщает о том, что девальвации не будет "твердо и четко". Этот отрывок показали во всех новостях, чтобы успокоить граждан.
А вот что произошло дальше.
Первый срок Путина
Первая инаугурация Владмира Путина, в прямом эфире показанная по телевидению. С трудом говорящий Ельцин передает власть своему преемнику, а после торжественного события Павел Лобков, который тогда был корреспондентом НТВ, спрашивает у россиян их впечатления от инаугурации.
"Курск"
12 августа 2000 года атомная подлодка "Курск" терпит крушение в Баренцевом море с 118 членами экипажа на борту. Вся Россия и мир следят за выпусками новостей - смогут ли спасти моряков? Каждый день новости начинались с прямого включения с крейсера "Петр Великий", который находился рядом с местом трагедии. Моряков не спасли, весь экипаж погиб. В финале видео Путин, совсем недавно ставший президентом, отправляется к родственникам погибших, где ему задали массу неудобных вопросов и где отшутиться "она утонула" было нельзя. "Напряженный и эмоциональный" разговор президента с вдовами затянулся на 6 часов. Отрывки встречи и обшарпанные подъезды домов поселка Видяево показали по новостям.
9/11
11 сентября 2001 года - крупнейший теракт в истории. "НТВ" в прямом эфире следит за развитием событий.
Вот так эфир CNN прервала чудовищная новость.
Война в Ираке
2003 год - начало контактной войны в Ираке. В выпуске новостей ночные зеленые кадры начала вторжения, облетевшие весь мир, данные о первых потерях с обеих сторон и обращение Владимира Путина.
23 октября эфир российских каналов прервал экстренный выпуск новостей - во время представления мюзикла "Норд-Ост" террористы захватили 700 заложников и потребовали прекращения войны в Чечне. Репортеры круглосуточно следили за событиями в театральном центре на Дубровке. Один раз они помещали штурму. Террористы по телевизору в прямом эфире увидели, как спецназовцы пробираются по крыше, и штурм сорвался.
Беслан
1 сентября 2004 года россияне вряд ли когда-нибудь смогут забыть. В школу №1 прямо во время торжественной линейки ворвались чеченские сепаратисты и захватили детей, их родителей и сотрудников школы в заложники (более 1100 человек).
Видеозапись выше - новостной выпуск на "Первом канале" от 1.09.04. Министр обороны Иванов говорит о том, что "террористы объявили России войну" и призывает граждан проявлять бдительность.
Добавляйте в комментарии старые выпуски новостей, которые кажутся вам важными и интересными.
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72 комментария
7 лет назад
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7 лет назад
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7 лет назад
поностальгировал
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