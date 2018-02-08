"Мы будем следить за развитием событий": история в телевизоре

История творится на улицах, но народ узнает о ней по телевизору, во всяком случае с тех пор, как "голубой экран" стал главным СМИ мира. Из выпусков новостей мы узнаем о жизни нашей большей страны, о том что происходит в мире. Когда эфир внезапно прерывается экстренным выпуском, сердце невольно сжимается, в ожидании трагедии. В 90-х и начале 2000-х экстренные выпуски выходили особенно часто, а телевидение тогда сильно отличалось от современного. Посмотрим, как мы видели некоторые события нашей истории, когда они еще не были историей.