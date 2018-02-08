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"Мы будем следить за развитием событий": история в телевизоре

ММ
206368
7 лет назад · 26392 просмотров
Некоторые важные события российской и зарубежной истории 90-х и начала 2000-х в выпусках теленовостей того времени.

История творится на улицах, но народ узнает о ней по телевизору, во всяком случае с тех пор, как "голубой экран" стал главным СМИ мира. Из выпусков новостей мы узнаем о жизни нашей большей страны, о том что происходит в мире. Когда эфир внезапно прерывается экстренным выпуском, сердце невольно сжимается, в ожидании трагедии. В 90-х и начале 2000-х экстренные выпуски выходили особенно часто, а телевидение тогда сильно отличалось от современного. Посмотрим, как мы видели некоторые события нашей истории, когда они еще не были историей.

Источник:

#90-е годы   #Видео   #Россия   #истории   #новости   #телевидение   #трагедии  
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72 комментария
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Лучший комментарий
Dedushk
−62

7 лет назад
Тоже не кислое событие)))
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Дмитрий Рассолов
42

7 лет назад
Не понравился пост... Ностальгия-ностальгией, но по этой теме есть куда более драмматичные и сильные видеоматериалы...
 
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